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22 мая, 18:15

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Новости Москвы: асфальт начали менять на Садовом кольце

Новости Москвы: асфальт начали менять на Садовом кольце

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Асфальт начали менять на Садовом кольце. Работы идут на Новинском бульваре. Как рассказали в комплекте городского хозяйства, покрытие там меняли пять лет назад. За это время образовалась колея, которая создает опасность аварий. Также новый асфальт появится на Земляном Валу, Зубовском бульваре, Крымском мосту и других участках. После снятия старого покрытия там также отремонтируют смотровые колодцы и канализацию. Работы проводят ночью, движение частично перекрывают.

Масштабное благоустройство стартовало на Профсоюзной улице. Там заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, а также обновят покрытие в пешеходных зонах, засеют газоны. В ходе работ под землю будут убраны воздушные провода. Для пассажиров общественного транспорта вместо устаревших установят современные остановочные павильоны. На улицах появятся энергосберегающие фонари. Осенью вдоль проезжей части высадят новые деревья и кустарники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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