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Новости

22 мая, 19:55

Город

Новости часа: Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Новости часа: Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Собянин: в майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов

Москва заняла первую строчку среди регионов России по качеству жизни

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Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России. Таковы результаты ежегодного рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Два "Сапсана" и пять других поездов задерживаются на Октябрьской железной дороге. Это произошло из-за возгорания электропоезда № 6710 сообщением Москва – Тверь.

Электромобили в начале мая заряжали на станциях "Энергия Москвы" в 3,3 раза чаще, чем за весь 2021 год. Об этом рассказал Дептранс.

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городтранспортвидеоЕкатерина Фоменко
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