Новости часа: Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России. Таковы результаты ежегодного рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Два "Сапсана" и пять других поездов задерживаются на Октябрьской железной дороге. Это произошло из-за возгорания электропоезда № 6710 сообщением Москва – Тверь.

Электромобили в начале мая заряжали на станциях "Энергия Москвы" в 3,3 раза чаще, чем за весь 2021 год. Об этом рассказал Дептранс.