Дом артистов Большого театра отреставрируют в Москве

Дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке отреставрируют. В разное время там жили балерины Ольга Лепешинская и Людмила Власова, оперные певцы Иван Козловский и Александр Пирогов, и многие другие знаменитости.

Специалисты приведут в порядок фасад, балконы, окна, двери и металлические ограждения лестниц в подъездах. Одна из самых сложных задач – воссоздание утраченных архитектурных элементов. Для этого используют технологию 3D-печати.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.