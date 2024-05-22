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22 мая, 16:30

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Дом артистов Большого театра отреставрируют в Москве

Дом артистов Большого театра отреставрируют в Москве

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Дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке отреставрируют. В разное время там жили балерины Ольга Лепешинская и Людмила Власова, оперные певцы Иван Козловский и Александр Пирогов, и многие другие знаменитости.

Специалисты приведут в порядок фасад, балконы, окна, двери и металлические ограждения лестниц в подъездах. Одна из самых сложных задач – воссоздание утраченных архитектурных элементов. Для этого используют технологию 3D-печати.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городкультуравидеоРоман Карлов
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