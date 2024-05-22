Москвичи смогут выступить на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

На фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" любой горожанин сможет показать свой талант или презентовать услуги и товары. Для этого в специальном разделе go.mos.ru необходимо подать заявку на проведение своего мероприятия.

Тем временем столичные парки уже запустили фестивальную программу, несмотря на то, что до лета остается больше недели. Москвичей приглашают покататься на аттракционах, посмотреть кино и заняться спортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

