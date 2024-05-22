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22 мая, 07:30

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Москвичи смогут выступить на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Москвичи смогут выступить на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

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Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продлится 100 дней

На фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" любой горожанин сможет показать свой талант или презентовать услуги и товары. Для этого в специальном разделе go.mos.ru необходимо подать заявку на проведение своего мероприятия.

Тем временем столичные парки уже запустили фестивальную программу, несмотря на то, что до лета остается больше недели. Москвичей приглашают покататься на аттракционах, посмотреть кино и заняться спортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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