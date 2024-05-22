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Новости

22 мая, 07:15

Город

Столичный сервис "Активный гражданин" отметил свое 10-летие

Столичный сервис "Активный гражданин" отметил свое 10-летие

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Порталу "Активный гражданин" исполнилось 10 лет. За это время на его площадке провели более 6,5 тысячи голосований по важным вопросам о жизни города.

Например, активные горожане поддержали строительство Большой кольцевой линии и запуск Московских центральных диаметров. Кроме того, москвичи голосовали за уникальные цвета Некрасовской, Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, а также выбирали названия 29 станций метро и МЦД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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