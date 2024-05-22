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22 мая, 07:15

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Москвичи раскупили билеты на поездку на ретротрамвае за день

Москвичи раскупили билеты на поездку на ретротрамвае за день

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Всего за один день жители столицы раскупили билеты на прогулку на знаменитом ретротрамвае. Однако у горожан еще осталась возможность попасть на экскурсии по столичной подземке под названием "Неизвестное метро".

На них посетители смогут побывать на самых красивых и загадочных станциях, узнать о настенных панно или выпить кофе в буфете-невидимке. Экскурсия проходит по воскресеньям в 14:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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