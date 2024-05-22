22 мая, 07:15Город
Москвичи раскупили билеты на поездку на ретротрамвае за день
Всего за один день жители столицы раскупили билеты на прогулку на знаменитом ретротрамвае. Однако у горожан еще осталась возможность попасть на экскурсии по столичной подземке под названием "Неизвестное метро".
На них посетители смогут побывать на самых красивых и загадочных станциях, узнать о настенных панно или выпить кофе в буфете-невидимке. Экскурсия проходит по воскресеньям в 14:00.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.