Москвичи раскупили билеты на поездку на ретротрамвае за день

Всего за один день жители столицы раскупили билеты на прогулку на знаменитом ретротрамвае. Однако у горожан еще осталась возможность попасть на экскурсии по столичной подземке под названием "Неизвестное метро".

На них посетители смогут побывать на самых красивых и загадочных станциях, узнать о настенных панно или выпить кофе в буфете-невидимке. Экскурсия проходит по воскресеньям в 14:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

