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22 мая, 19:45

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Работы по благоустройству стартовали у станции метро "Лианозово"

Работы по благоустройству стартовали у станции метро "Лианозово"

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В столице начались работы по благоустройству возле станции метро "Лианозово". Там появятся удобные маршруты от жилых кварталов к метро, специалисты также оборудуют зоны отдыха с уличными качелями, навесами, лавочками, детскими и спортивными площадками.

Главная задача специалистов комплекса городского хозяйства – улучшить пешеходную и транспортную доступность территорий района. Основные работы рассчитывают закончить к открытию станции метро "Лианозово".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городблагоустройствовидеоЕкатерина Кузнеченкова
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