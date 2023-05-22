Работы по благоустройству стартовали у станции метро "Лианозово"

В столице начались работы по благоустройству возле станции метро "Лианозово". Там появятся удобные маршруты от жилых кварталов к метро, специалисты также оборудуют зоны отдыха с уличными качелями, навесами, лавочками, детскими и спортивными площадками.

Главная задача специалистов комплекса городского хозяйства – улучшить пешеходную и транспортную доступность территорий района. Основные работы рассчитывают закончить к открытию станции метро "Лианозово".

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