Сезонный ремонт дороги начался на Ленинградском шоссе. В общей сложности заменить планируют более 250 тысяч квадратных метров асфальта как на проезжей части, так и на тротуарах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Обновлять покрытие будут и на Ленинградском проспекте, в том числе на участках от ТТК до Волоколамского тоннеля и от Белорусского путепровода до ТТК, а также на дублере по улице Маршала Шапошникова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.