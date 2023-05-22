Гроза и ветер ожидаются в Москве до 22:00 22 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Город

Сезонный ремонт дороги начался на Ленинградском шоссе

Сезонный ремонт дороги начался на Ленинградском шоссе

Новости часа: на Ленинградском шоссе начали ремонт дорожного покрытия

Второй этап благоустройства начался на Южном речном вокзале

Собянин: в рамках программы реновации благоустрено 1,6 млн кв м дворовых территорий

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в Петровско-Разумовском проезде

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома начался в Тимирязевском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": павильон "Центросоюз" начали начали реставрировать на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": столичные улицы благоустроят в формате "от дома до дома"

"Мой район. Обратная связь": на востоке Москвы приведут в порядок типовую многоэтажку

"Мой район": Центр реабилитации диких животных. Щукино

Сезонный ремонт дороги начался на Ленинградском шоссе. В общей сложности заменить планируют более 250 тысяч квадратных метров асфальта как на проезжей части, так и на тротуарах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Обновлять покрытие будут и на Ленинградском проспекте, в том числе на участках от ТТК до Волоколамского тоннеля и от Белорусского путепровода до ТТК, а также на дублере по улице Маршала Шапошникова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика