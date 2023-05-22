Московских предпринимателей пригласили присоединиться к выставкам и бизнес-миссиям

Столичные предприниматели при поддержке Москвы могут принять участие в 17 международных выставках до конца 2023 года. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

С 2017 года участниками таких выставок и бизнес-миссий стали три тысячи московских компаний. Многие из них заключили контракты с коллегами из ОАЭ, Индии, Алжира, Саудовской Аравии и других стран. Предприниматели таким образом находят новые рынки сбыта.

С января уже больше 200 компаний встретились с потенциальными зарубежными партнерами и провели около трех тысяч переговоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.