Дмитрий Полянский и Александра Бородинова победили в "Московском полумарафоне"

Победителями полумарафона "ЗаБег.РФ" стали Дмитрий Полянский и Александра Бородинова, триатлет и персональный тренер победили в "Московском полумарафоне", который является частью всероссийской гонки "ЗаБег.РФ".

Одновременный старт происходил в 85 российских городах. Учтасникам предлагалось несколько трасс – 1, 5, 10 и 21,1 километра.

В Москве участники марафона бежали по набережным и историческим местам.

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