Москвичи в выходные отправились на прогулку в центр столицы

Москвичи в выходные отправились на прогулку в центр города, где проходит фестиваль "Московские сезоны".

Так, на Площади Революции можно поесть шашлык, покататься на аттракционах. Кроме того, там есть спортивная зона и стритфуд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.