Посвященный развитию кикшеринга воркшоп проходит в Троицке

В Троицке в воскресенье, 21 мая, состоялся первый воркшоп, посвященный развитию аренды электросамокатов – кикшерингу.

В обсуждении развития сервиса приняли участие жители, урбанисты и операторы. Среди вопросов – места для установки парковки для завершения аренды, на каких участках необходимо снижать скорость и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.