В Троицке состоялся воркшоп, посвященный аренде электросамокатов

В Троицке сегодня проходит первый воркшоп, посвященный развитию кикшеринга – то есть аренды электросамокатов. Обсуждать развитие сервиса собрались жители, урбанисты и операторы.

Вопросов много – к примеру, где установить парковки для завершения аренды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.