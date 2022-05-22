Мавзолей Ленина закрыт для посещения 22 мая

Допуск посетителей в Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 22 мая закрыт в связи с проведением мероприятий к 100-летию создания пионерской организации. Об этом сообщили в ФСО.

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