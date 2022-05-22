ВДНХ приглашает москвичей на празднование Дня славянской письменности

ВДНХ приглашает всех желающих на празднование Дня славянской письменности. Он отмечается 24 мая. В программе – лекции по истории русского алфавита и языка, мастер-классы по каллиграфии, квиз и онлайн-экскурсия, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме того, уже сегодня в центре славянской письменности "Слово" пройдут воркшоп и мастер-класс. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.