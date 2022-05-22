В Москве начали отключать горячую воду. Это необходимая профилактика, чтобы избежать аварий в холодное время. Поэтому 10 дней весной и летом специалисты проверяют сети на прочность.

Над этим работают более 4 тысяч сотрудников, 400 с лишним единиц техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.