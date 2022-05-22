В Москве закончились квартиры дешевле 5 миллионов рублей

Квартиру дешевле 5 миллионов рублей в московской новостройке уже не купишь. Варианты закончились. Об этом говорят данные от аналитиков агентств недвижимости.

Год назад бюджетные предложения были представлены в трех проектах. Но таких в первом квартале этого года уже не найти. Риелторы связывают ситуацию с высоким спросом на недорогое жилье. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.