Возле Кремля стартовал всероссийский полумарафон "Забег.РФ"

На Васильевском спуске у Кремля стартовал всероссийский полумарафон "Забег.РФ". Участникам предлагают четыре маршрута по самым красивым локациям столицы. Минимальная дистанция – один километр.

Из-за полумарафона в центре ограничили движение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.