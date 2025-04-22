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22 апреля, 12:50

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Москвичам показали уникальные вещи времен Екатерины II в музее-заповеднике "Царицыно"

Москвичам показали уникальные вещи времен Екатерины II в музее-заповеднике "Царицыно"

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Зрители Москвы онлайн получили возможность узнать об истории музея-заповедника "Царицыно" и его главных достопримечательностях, а также увидеть уникальные экспонаты времен Екатерины II. Эксклюзивная экскурсия по парку и Большому дворцу прошла в честь 250-летия основания усадьбы.

К юбилею в музее-заповеднике подготовили масштабную выставку "1775. Триумф Екатерины. Московский год императрицы". В центре внимания экспозиции – один год, проведенный Екатериной II в Москве. Выставка состоит из девяти тематических разделов и включает в себя 640 подлинных артефактов той эпохи: предметы быта, картины, гравюры и архивные документы. В частности, широкой публике впервые представили указ императрицы о переименовании имения Черная Грязь в Царицыно.

С чего начиналась история усадьбы? Как Екатерина II провела 1775 год в Москве? Какие ее встречи и решения определили будущее города и всей страны? Ответы на эти и многие другие вопросы в ходе экскурсии выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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