Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 09:15

Город

Движение в центре Москвы перекроют вечером 23 апреля из-за репетиции парада ко Дню Победы

Движение в центре Москвы перекроют вечером 23 апреля из-за репетиции парада ко Дню Победы

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 22 апреля

Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 22 апреля

Собянин: в обновленных поликлиниках врачи провели 45 млн приемов

Цветение сакуры началось в Бирюлевском дендропарке в Москве

В Серебряном Бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону

Собянин: более 2,5 млн квадратных метров недвижимости возвели в Москве с начала года

Новости часа: на сервисе "Моя семья" появились новые возможности для поиска предков

Новости часа: новые возможности для поиска предков появились на сервисе "Моя семья"

В центре Москвы вечером во вторник, 23 апреля, перекроют движение в связи с проведением репетиции парада в честь Дня Победы.

С 21:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Тверской улице – от улицы Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Также закроют 1-ю Тверскую-Ямскую улицу – от Большой Садовой до улицы Гашека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика