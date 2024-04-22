Движение в центре Москвы перекроют вечером 23 апреля из-за репетиции парада ко Дню Победы

В центре Москвы вечером во вторник, 23 апреля, перекроют движение в связи с проведением репетиции парада в честь Дня Победы.

С 21:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Тверской улице – от улицы Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Также закроют 1-ю Тверскую-Ямскую улицу – от Большой Садовой до улицы Гашека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.