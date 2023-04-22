Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Фестиваль "Пасхальный дар" заканчивает свою работу в воскресенье. В этом году главной темой стала благотворительность. Еще можно успеть посетить площадку "Четвероногий друг" на Цветном бульваре. Там расскажут, как помочь животным: взять питомца домой или стать волонтером приюта.

Пожар в Одинцовском районе. Видео нам прислали очевидцы. Они сообщают, что это происходит между поселком Власиха и Лайково. Скорее всего, возгорание произошло в лесу, и судя по кадрам, площадь пожара довольно внушительная.

Масштабная реконструкция трамвайных путей началась в столице. Особое внимание уделят центру, работы затронут и другие районы. В Дептрансе сообщили, что реконструкцию будут проводить только по выходным и в ночное время.

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