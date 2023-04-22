Реконструкция трамвайных путей начинается в столице 22 апреля

Масштабная реконструкция трамвайных путей в столице начинается 22 апреля. Работы будут осуществляться в центре города, а также на юге и северо-востоке Москвы.

Сергей Собянин рассказал, что впервые за 40 лет в городе появится новая магистральная трамвайная линия, она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова. Новый маршрут соединит Площадь трех вокзалов с Бульварным кольцом. Участок создаст дополнительные трамвайные диаметры через весь город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

