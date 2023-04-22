Промывка дорог и тротуаров проходит в Москве 22 апреля. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, для чистки рабочие используют специальный шампунь. Он удаляет мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не поддаются обычной воде. При этом моющее средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды. Оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Кроме дорог специалисты помоют парковки и дворы. Такая глобальная чистка в Москве проходит весной и осенью.

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