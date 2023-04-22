В Москве продолжаются работы по благоустройству парка "Яуза", самого протяженного в Европе. Он уже стал любимым местом отдыха для жителей ближайших районов.

Как сообщил Сергей Собянин, в этом году должны привести порядок несколько участков вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда. В ближайшее время приступят к благоустройству в парке "Ростокинский акведук". В 2023–2024 годах также запланированы работы в пойме реки вдоль улицы Сельскохозяйственной.

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