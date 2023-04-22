Выращивать цветы и овощи можно не только на загородной даче, москвичам дают грядки в столице. Общественный огород откроется в парке Горького в середине мая. Там можно взять на лето в семейное пользование бокс с землей 120 на 80 сантиметров. Есть грядки и поменьше – для детей.

Участникам помогут профессиональные агрономы Москвы. Они расскажут, как высаживать различные культуры и какой им нужен уход. Проект реализуют уже в шестой раз. Урожай планируют собирать в сентябре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.