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Москвичам дают грядки в столице

Москвичам дают грядки в столице

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Выращивать цветы и овощи можно не только на загородной даче, москвичам дают грядки в столице. Общественный огород откроется в парке Горького в середине мая. Там можно взять на лето в семейное пользование бокс с землей 120 на 80 сантиметров. Есть грядки и поменьше – для детей.
Участникам помогут профессиональные агрономы Москвы. Они расскажут, как высаживать различные культуры и какой им нужен уход. Проект реализуют уже в шестой раз. Урожай планируют собирать в сентябре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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