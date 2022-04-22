Работники МНПЗ провели уборку в Капотне

Апрель в Москве объявили месяцем по уборке и благоустройству. Во время субботников школьники, студенты, сотрудники предприятий и вообще все желающие вместе с коммунальными службами могут привести в порядок после зимы парки, улицы и дворы.

Работники московского НПЗ по традиции вышли на уборку в Капотне. Они почистили прилегающую к заводу территорию, пруд и сквер.

Сотрудники также привели в порядок монумент Победы, который ранее отреставрировали благодаря Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Также на субботнике обновили памятные доски, покрасили ограждения, привели в порядок газон и площадь перед монументом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.