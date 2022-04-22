Цветочные композиции и пасхальные яйца украсили Москву к празднику

Москву украсили огромными цветочными композициями к Пасхе. На площадях, в скверах и парках выстроили 600 праздничных декоративных конструкций.

Возле храма Христа Спасителя появились пасхальные яйца, деревянные домики и мельницы, украшенные цветами. В парках и скверах установили световые деревья и тоннели, увитые зелеными листьями.

Поздравления с праздником Светлой Пасхи появились на билбордах города, в том числе на огромных световых панелях на Новом Арбате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.