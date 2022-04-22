В парке "Покровское-Стрешнево" приступили к переустройству фонтана

В парке "Покровское-Стрешнево" переустроят фонтан. Работы уже начались. Их проводят в рамках проекта по сохранению и восстановлению территорий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новый вид фонтана позволит более органично вписать его в обновленное пространство, сделав частью природного ландшафта.

В обновленном фонтане установят светодиодную подсветку, которая будет менять цвета. Площадь всей конструкции составит более 60 квадратных метров. Фонтан сделают похожим на небольшой водоем – его чаша будет на уровне газона. Завершить работы планируют в третьем квартале 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

