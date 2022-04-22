Пасхальную программу с мастер-классами проведут для гостей ВДНХ

Отметить Пасху всей семьей приглашает ВДНХ. Праздничная программа открывается 23 апреля. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. Для гостей ВДНХ подготовили игры, квесты, экскурсии и мастер-классы.

Например, в павильоне "Рабочий и колхозница" научат расписывать глазурью имбирные пряники. В выходные также можно поучаствовать в поиске пасхальных яиц на "Городской ферме".

Праздничные мероприятия на ВДНХ будут проходить каждый день до 29 апреля. На некоторые потребуется зарегистрироваться. Подробности можно найти на порталах "Знание ВДНХ" и "Городская ферма".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

