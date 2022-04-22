Жители нескольких районов Москвы показали кадры с колонной военной техники

Необычную картину наблюдали этой ночью жители нескольких районов Москвы. По улицам прошла колонна военной техники – в городе готовятся к параду в честь Дня Победы.

Из-за этого в столице ограничили движение по некоторым участкам. В этом году площадку для боевых машин перенесли из Нижних Мневников в Печатники. Техника прошла, в том числе, и по центру. Посмотреть на эффектное передвижение собралось немало людей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.