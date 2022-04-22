Московский трафик оценили в 1 балл

Столичный трафик составляет 1 балл. Об этом сообщил ЦОДД. В эти минуты затруднения в движении наблюдаются на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади.

Водителя придется притормозить на участке от улицы Маши Порываевой до Олимпийского проспекта. Этот путь удастся преодолеть за 10 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.