Смотровые площадки появятся на крышах пяти небоскребов Москвы

На пяти небоскребах в Москве появятся смотровые площадки. Их оформят в стиле экофутуризма.

На крышах можно будет не только полюбоваться видом. Обещают все условия для пикника – зоны для барбекю и уютные беседки. Площадки оснастят системой вентиляции и обогрева, аудиосистемами, зарядными устройствами. А еще обеспечат доступом к Wi-Fi.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.