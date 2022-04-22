Транспортную развязку построят на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей

В Москве построят новую транспортную развязку. Она появится на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей.

Развязка станет частью Московского скоростного диаметра. Она облегчит передвижение жителей Косино-Ухтомского района. Сократится среднее время поездок на личном и общественном транспорте.

Как сообщили в Москомархитектуре, проект объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды с выходом на трассу М12 Москва – Казань. Также проект обеспечит скоростное транзитное движение через город. Построить развязку планируют за пять лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

