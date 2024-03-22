Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 18:30

Город

Новости часа: столичный бизнес увеличил энергопотребление в январе 2024 года почти на 6%

Новости часа: столичный бизнес увеличил энергопотребление в январе 2024 года почти на 6%

Новости часа: проект "Лето в парках" в этом году будет значительно расширен

Столичные фонтаны готовят к новому сезону

"Техно": московские сервисы для решения бытовых вопросов

Новости часа: в Москве появится более 15 тыс рабочих мест

Перспективы развития строительной сферы до 2030 года обсудили на конференции в Москве

"Мой район. Новости": в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Яковлево"

Новости часа: Собянин одобрил еще три проекта по программе создания рабочих мест

Собянин: в Москве появится более 15 тыс рабочих мест

Около 70 согласованных граффити появились в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бизнес в Москве нарастил в январе 2024 года энергопотребление почти на 6%. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве зафиксирована самая высокая температура с начала года, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Московский сервис проката самокатов оборудует их датчиками для ограничения поездок вдвоем, сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также
городэкономикапогодатранспортвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика