Новости часа: столичный бизнес увеличил энергопотребление в январе 2024 года почти на 6%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бизнес в Москве нарастил в январе 2024 года энергопотребление почти на 6%. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве зафиксирована самая высокая температура с начала года, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Московский сервис проката самокатов оборудует их датчиками для ограничения поездок вдвоем, сообщили в пресс-службе компании.