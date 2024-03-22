Столичные фонтаны готовят к новому сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку московских фонтанов к весне. Так, в музее-заповеднике "Царицыно" уберут защитный купол, установленный над светодинамическим фонтаном.

Кроме того, на Чистопрудном бульваре привели в порядок скульптуру металлического журавля, которую установят в чаше фонтана "Поющий журавль", а на Манежной площади приступили к расконсервации комплекса фонтанов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.