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Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы

Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы

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На двух набережных в центре Москвы – Москворецкой и Краснопресненской – установили противопаводковые барьеры. Одна из конструкций появилась на причале "Зарядье", другая – на причале "Международная выставка".

Такие барьеры позволяют предотвратить подтопление причалов и ближайших пешеходных переходов, если уровень воды превысит критический. Пластиковые блоки надежно соединены между собой, наполнены водой и проложены мешками с песком, а также специальным материалом для гидроизоляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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