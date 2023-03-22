Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы

На двух набережных в центре Москвы – Москворецкой и Краснопресненской – установили противопаводковые барьеры. Одна из конструкций появилась на причале "Зарядье", другая – на причале "Международная выставка".

Такие барьеры позволяют предотвратить подтопление причалов и ближайших пешеходных переходов, если уровень воды превысит критический. Пластиковые блоки надежно соединены между собой, наполнены водой и проложены мешками с песком, а также специальным материалом для гидроизоляции.

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