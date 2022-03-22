Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

22 марта, 16:49

город

Представители власти рассказали, как в столице пройдет праздник "Навруз"

Представители власти рассказали, как в столице пройдет праздник "Навруз"

Медведи вышли из спячки в Московском зоопарке

В Москве стартовал прием заявок на финансовую поддержку предпринимателей в сфере общепита

Московские магазины присоединились к инициативе по ограничению наценок на продукты

"Дачные" поезда начнут курсировать на МЖД с 27 марта

Москвичи смогут пожениться на борту речного трамвайчика

Проект восстановления парка "Покровское-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей

Собянин выделил грант на развитие городской вертикальной фермы "РусЭко" на Каширском шоссе

ВС РФ уничтожили украинский арсенал северо-западнее Ровно – МО России

Собянин представил шесть крупных проектов благоустройства на западе Москвы

22 марта в информационном центре правительства Москвы состоялась пресс-конференция департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы, посвященная празднику "Навруз".

Перед журналистами выступили:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • представитель рабочей группы по подготовке к празднику Наталья Локтева;
  • директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Шахова.
городМосква онлайнпресс-конференция
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика