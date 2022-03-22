22 марта, 16:49город
Представители власти рассказали, как в столице пройдет праздник "Навруз"
22 марта в информационном центре правительства Москвы состоялась пресс-конференция департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы, посвященная празднику "Навруз".
Перед журналистами выступили:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- представитель рабочей группы по подготовке к празднику Наталья Локтева;
- директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Шахова.