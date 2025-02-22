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22 февраля, 18:40

M24.RU

Масленичные гулянья стартовали в Москве

Масленичные гулянья стартовали в Москве

Стартовал ежегодный фестиваль "Московская Масленица"

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Московская Масленица стартовала более чем на 30 площадках города

Народные гулянья, хороводы, богатырские турниры и десятки видов блинов. В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица". Празднования продлятся до 2 марта.

Одной из главных площадок фестиваля стала Манежная площадь. Здесь раскинулся сказочный лес, в котором можно встретить Василису Прекрасную, Ивана-царевича и других жителей Берендеева царства. Рядом развернулся город мастеров, где взрослые и дети смогут познакомиться с народными промыслами и поучаствовать в мастер-классах.

Кроме того, гостей Манежной площади ждут театрализованные квесты, спектакли, народные забавы, выступления фолк-групп и блины с самыми разнообразными начинками.

Как столица начала прощаться с зимой – в прямом эфире рассказали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.

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Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоМосква онлайнТатьяна СальниковаПолина Ермолаева
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