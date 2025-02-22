Масленичные гулянья стартовали в Москве

Народные гулянья, хороводы, богатырские турниры и десятки видов блинов. В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица". Празднования продлятся до 2 марта.

Одной из главных площадок фестиваля стала Манежная площадь. Здесь раскинулся сказочный лес, в котором можно встретить Василису Прекрасную, Ивана-царевича и других жителей Берендеева царства. Рядом развернулся город мастеров, где взрослые и дети смогут познакомиться с народными промыслами и поучаствовать в мастер-классах.

Кроме того, гостей Манежной площади ждут театрализованные квесты, спектакли, народные забавы, выступления фолк-групп и блины с самыми разнообразными начинками.

Как столица начала прощаться с зимой – в прямом эфире рассказали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.