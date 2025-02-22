В столице проходит фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев"

В столице проходит III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев". Это событие объединило военных корреспондентов, независимых авторов и их истории о людях, проявляющих мужество в самых непростых условиях.

В программе также представлены ленты документалистов из Италии, Франции, США. Также впервые на фестивале состоится выставка картин "Герои нашего времени".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

