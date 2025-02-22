Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 22:15

Город

В столице проходит фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев"

В столице проходит фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 февраля

"На завод!": ООО "Фабрика вентиляции ГалВент"

Фестиваль воздушных шаров проходит в Подмосковье

Стартовал фестиваль "Московская Масленица"

"Мой район. Новости": Москва стала лидером по качеству жизни среди регионов РФ

Москвичей и гостей столицы приглашают на катки

Первый технопарк в сфере пищевой промышленности появится в Москве

"Мой район. Новости": новые дома по реновации построят на востоке Москвы

Чемпионат и Первенство Москвы по армейскому рукопашному бою состоялись в "Динамо"

В столице проходит III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев". Это событие объединило военных корреспондентов, независимых авторов и их истории о людях, проявляющих мужество в самых непростых условиях.

В программе также представлены ленты документалистов из Италии, Франции, США. Также впервые на фестивале состоится выставка картин "Герои нашего времени".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваликиновидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика