Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 февраля

Участок Калужско-Рижской линии будет закрыт в марте по выходным. Поезда не будут ходить между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская". Об этом сообщил Дептранс.

В столице открылся фестиваль "Московская Масленица". Гостей ждут богатырские турниры, уличные театры и другие традиционные народные развлечения. Также в рамках фестиваля для посетителей подготовили кулинарные и творческие мастер-классы.

В столичных многоэтажках в скором времени появятся новые лифты. Кабины оснастят мультимедийными экранами, а скорость подъема сможет достигать 10 метров в секунду.

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