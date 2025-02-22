Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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22 февраля, 20:30

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 февраля

"На завод!": ООО "Фабрика вентиляции ГалВент"

Фестиваль воздушных шаров проходит в Подмосковье

Стартовал фестиваль "Московская Масленица"

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"Сити Едим": гастрокластер на Белорусской

Участок Калужско-Рижской линии будет закрыт в марте по выходным. Поезда не будут ходить между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская". Об этом сообщил Дептранс.

В столице открылся фестиваль "Московская Масленица". Гостей ждут богатырские турниры, уличные театры и другие традиционные народные развлечения. Также в рамках фестиваля для посетителей подготовили кулинарные и творческие мастер-классы.

В столичных многоэтажках в скором времени появятся новые лифты. Кабины оснастят мультимедийными экранами, а скорость подъема сможет достигать 10 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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