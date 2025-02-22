Жителям столицы рассказали, какие мероприятия пройдут на фестивале "Московская Масленица"

Фестиваль "Московская Масленица" открылся в столице. Гостей ждут богатырские турниры и другие традиционные народные развлечения, а еще кулинарные и творческие мастер-классы.

Главные мероприятия традиционно пройдут в центре города. На кулинарных уроках научат готовить блины и с начинками, и без начинок по рецептам из разных регионов России, в частности, мордовские початы, удмуртские табани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.