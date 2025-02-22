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22 февраля, 14:30

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Жителям столицы рассказали, какие мероприятия пройдут на фестивале "Московская Масленица"

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Фестиваль "Московская Масленица" проходит в Москве

Фестиваль "Московская Масленица" открылся в столице. Гостей ждут богатырские турниры и другие традиционные народные развлечения, а еще кулинарные и творческие мастер-классы.

Главные мероприятия традиционно пройдут в центре города. На кулинарных уроках научат готовить блины и с начинками, и без начинок по рецептам из разных регионов России, в частности, мордовские початы, удмуртские табани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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