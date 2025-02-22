Фестиваль "Московская Масленица" открылся в столице

В столице открылся фестиваль "Московская Масленица". Гостей ждут богатырские турниры и другие традиционные народные развлечения, а еще кулинарные и творческие мастер-классы, а также блины. Попробовать в этот раз можно больше 50 видов этого угощения с самыми разными начинками – от варенья до икры.

Праздник проходит по всему городу, открыты 30 площадок. Главные мероприятия традиционно проходят в центре города.



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