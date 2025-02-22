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22 февраля, 07:45

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Фестиваль "Московская масленица" стартовал на 30 площадках столицы

Фестиваль "Московская масленица" стартовал на 30 площадках столицы

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На 30 столичных площадках стартовал фестиваль "Московская масленица". Там можно поучаствовать в народных забавах, поводить хороводы, посмотреть ледовые и театральные шоу и попробовать блины. Их обещают приготовить больше 50 видов, с самыми разными начинками.

Народные гуляния проходят в центре города – на площади Революции, Тверской и Манежной площадях и в кинопарке "Москино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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