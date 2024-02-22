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Новости

22 февраля, 20:00

Город

Новости часа: более двух тыс флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества

Новости часа: более двух тыс флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества

Посвященная долголетию программа проходит на ВДНХ

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации службы лучевой диагностики

Снегосплавные пункты столицы работают в штатном режиме

Новости часа: мэр Москвы поздравил победителей чемпионата школьников "Мастерята"

Директор Московского зоопарка показала, как проходит будний день панды Катюши

Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в 2024 году

Победителей конкурса на лучшие практики активного долголетия награждают на ВДНХ

Социальные учреждения Москвы будут работать по новому графику в праздничные дни

Тематический день подготовили на выставке "Россия" 22 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Еще 100 островков безопасности обустроят в Москве до конца года. Об этом сообщил столичный Дептранс.

450 московских волонтеров отправились на Всемирный фестиваль молодежи в "Сириус", пишет портал мэра и правительства Москвы.

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