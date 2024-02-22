Новости часа: более двух тыс флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Еще 100 островков безопасности обустроят в Москве до конца года. Об этом сообщил столичный Дептранс.

450 московских волонтеров отправились на Всемирный фестиваль молодежи в "Сириус", пишет портал мэра и правительства Москвы.