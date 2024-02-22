Социальные учреждения Москвы будут работать по новому графику в праздничные дни

В праздничные дни будет действовать измененный график работы социальных учреждений. Так, 22 февраля дворцы бракосочетания будут открыты до 17:00, 23 февраля – выходной.

Кроме того, отделения "Почты России" закроются на час раньше 22 февраля, 23 февраля будет также выходным днем. Детские и взрослые поликлиники 23 и 25 февраля будут работать с 09:00 до 16:00, а 24 февраля – до 18:00.

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