Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 14:15

Город

Социальные учреждения Москвы будут работать по новому графику в праздничные дни

Социальные учреждения Москвы будут работать по новому графику в праздничные дни

Тематический день подготовили на выставке "Россия" 22 февраля

Новости часа: Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят ко Дню защитника Отечества

Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

"Это Москва. Бизнес": зеленый коридор

Столичные культурные площадки подготовили программу к 23 февраля

Комплекс горхозяйства Москвы сообщил о переходе служб на усиленный режим работы

Новости часа: поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

Итоги всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами" подведут на ВДНХ

"Актуальный репортаж": городские службы перешли на усиленный режим работы перед выходными

В праздничные дни будет действовать измененный график работы социальных учреждений. Так, 22 февраля дворцы бракосочетания будут открыты до 17:00, 23 февраля – выходной.

Кроме того, отделения "Почты России" закроются на час раньше 22 февраля, 23 февраля будет также выходным днем. Детские и взрослые поликлиники 23 и 25 февраля будут работать с 09:00 до 16:00, а 24 февраля – до 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликАлина ГилеваВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика