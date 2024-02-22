Комплекс горхозяйства Москвы сообщил о переходе служб на усиленный режим работы

В преддверии Дня защитника Отечества и до 25 февраля все предприятия и компании комплекса горхозяйства столицы перешли на усиленный режим работы. Ответственные лица всех структур, а также оперативный и ремонтный персонал будут дежурить круглосуточно.

Кроме того, уже усилен контроль электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.