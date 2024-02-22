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22 февраля, 11:45

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Итоги всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами" подведут на ВДНХ

Итоги всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами" подведут на ВДНХ

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В течение 22 февраля на ВДНХ подведут итоги первого Всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами". Это проект, цель которого вспомнить выдающегося военачальника, дипломата и благотворителя XVIII века. За время командования флотом Федор Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один моряк под его началом не попал в плен.

К финалу конкурса из 20 тысяч работ о заслугах великого флотоводца отобрали около трех тысяч. Какие работы отправляли на конкурс?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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