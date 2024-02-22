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22 февраля, 08:30

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Дептранс Москвы оценил ситуацию на дорогах 22 февраля

Дептранс Москвы оценил ситуацию на дорогах 22 февраля

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Вечером 22 февраля движение на дорогах Москвы прогнозируется на уровне 7 баллов, сообщают в столичном Дептрансе. На плотность трафика повлияет снег и сокращенный рабочий день.

Наиболее свободными будут проспект Багратиона и МСД, однако на МКАД возможны затруднения из-за ремонта на 32-м и 14-м километрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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