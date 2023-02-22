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22 февраля, 16:30

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Митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества проходит в "Лужниках"

Митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества проходит в "Лужниках"

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Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, начался на стадионе "Лужники". Кроме того, он посвящен участникам СВО.

Зрителям перед началом мероприятия раздали пледы трех цветов и флаги России. Кроме того, снаружи были установлены отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион. Также для гостей концерта организованы полевые кухни с бесплатным чаем, кашей и сосисками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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