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Москвичам рассказали о работе парковок и отделений банков в февральские праздники

Москвичам рассказали о работе парковок и отделений банков в февральские праздники

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Московские организации изменят режим работы из-за праздников. Кроме того, по-другому будут работать парковки и некоторые отделения банков.

Так, парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля включительно. Отделения банка "Открытие" будут принимать клиентов на час меньше, а 23 и 24 февраля у них будет выходной. В субботу, 25 февраля, откроют только те офисы, которые должны работать по расписанию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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